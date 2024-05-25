Подразделения продолжают уничтожать формирования Киева в данном населённом пункте

Армия Российской Федерации прошли ещё на несколько кварталов вперёд в населённом пункте Красногоровка, который является единственным расположенным близко к Донецку городом Донецкой Народной Республики, где присутствуют украинские военные. В течение длительного времени из Красногоровки велись артиллерийские удары по самому Донецку, а также по его окрестностям, включая район шахты Трудовская.

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Российские подразделения, постепенно наступая в городе, освободили существенные территории в его центральной части, включая поднятие российского флага над Красногоровской школой No2.

За минувшие сутки удалось отобрать у украинских формирований примерно 550 метров в центральной части Красногоровки, отступая в основном на северо-запад. При блокировке российскими войсками дорог на Острое и Александровку, у Вооруженных сил Украины остаётся практически один путь к внешней транспортной системе - это дорога в направлении посёлка Желанное (Желанное 1-е и Желанное 2-е), но даже этот путь оказывается заблокирован российскими войсками, что серьезно затрудняет приход подкреплений из резервов ВСУ.

По мнению военных экспертов, российская армия может в перспективе полностью освободить территории Донецкой Народной Республики, выбив все киевские формирования с данного региона.