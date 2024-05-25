Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Армия России подняли флаг над Красногоровской школой No2 в ДНР
Подразделения продолжают уничтожать формирования Киева в данном населённом пункте

  Армия Российской Федерации прошли ещё на несколько кварталов вперёд в населённом пункте Красногоровка, который является единственным расположенным близко к Донецку городом Донецкой Народной Республики, где присутствуют украинские военные. В течение длительного времени из Красногоровки велись артиллерийские удары по самому Донецку, а также по его окрестностям, включая район шахты Трудовская.

реклама

  Российские подразделения, постепенно наступая в городе, освободили существенные территории в его центральной части, включая поднятие российского флага над Красногоровской школой No2.

  За минувшие сутки удалось отобрать у украинских формирований примерно 550 метров в центральной части Красногоровки, отступая в основном на северо-запад. При блокировке российскими войсками дорог на Острое и Александровку, у Вооруженных сил Украины остаётся практически один путь к внешней транспортной системе - это дорога в направлении посёлка Желанное (Желанное 1-е и Желанное 2-е), но даже этот путь оказывается заблокирован российскими войсками, что серьезно затрудняет приход подкреплений из резервов ВСУ.

   По мнению военных экспертов, российская армия может в перспективе полностью освободить территории Донецкой Народной Республики, выбив все киевские формирования с данного региона.

#сво #армия #бои #наступление #красногоровка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
17
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
5
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
9
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
7
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
2
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
6
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
5
«Роскосмос» обещает завершить второй этап создания Российской орбитальной станции в 2033 году
1
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
41
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
16
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
7

Сейчас обсуждают

swr5
12:47
Главное не сказали - в Бундесвере присутствует нехватка мозгов.
В Бундесвере присутствует нехватка бронежилетов, касок и военной формы
Андрей Ковтунов
12:46
Купил 4070 ti super. Зачем АМД, если не упираешься по сборке в очень бюджетный сегмент?
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Dante1980
12:36
не читал, но осуждаю
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
Александр Еремеев
12:36
Зачем туалеты обклеивать бумагой. Он их плиткой обклеивает в виде кристаллов. H100, H200, а вскоре переложит устаревшую плитку на B100 Blackwell.
Личное благосостояние основателя NVIDIA перевалило за $90 млрд
Вячеслав Белоусов
12:31
Просто Китаю в ответ надо ввести подобные санкции на американсие электро мобили. Как тебе такое и маск)
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
Alex
12:28
AMD карты хорошие, очень хорошо у них пошла 5000 линейка и даже 7600 выглядела бы интересно если у нее полноценные 16 линий были ведь данные карты будут покупать люди у которых мат платы с gen3 PCIe. ...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Igor
12:17
Как по мне, проц i5 + 3060ti + ssd + немного разгончика и так сайдет.
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
Dce
12:13
Жду для шлемов ВР. Джон, их большой поклонник, надеюсь поддержку ВР выкатят сразу, и не в отдельном дополнении.
Анонс Doom: The Dark Ages уже близок
Лев корл
11:58
Где такие цены берете? На Северном полюсе, что ли?))) В Москве на Митьке самый дорогой Штеуд стоит 57+ ОЕМ а Бокс он же - 59
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
Dce
11:53
Снаряд взорвался в 1.7-2м впереди и левее, если смотреть сверху на танк. Вряд ли уничтожен, но, 100%гус. и 99% первым 2ум каткам капец пришёл. Экипаж, скорее всего жив и даже не обгадился. Если бы был...
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем