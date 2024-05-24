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Zelikman
Украинские военкоры заявляют, что местное население в Волчанске помогало наступлению армии России
Эксперты считают, что штурм Волчанска был организован на высшем уровне.

  Подготовка к наступлению на город Волчанск в Харьковской области на сегодняшний день детально изучается украинской стороной. Чтобы застать киевские формирования врасплох и уменьшить потери, российские солдаты были разделены на небольшие группы по два-пять человек, которые заранее проникли на окраины города.

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  Местные жители, которые хорошо знали местность, помогли солдатам незамеченными проникнуть в город и собраться в назначенных точках. По заранее установленному сигналу или в определенное время российские бойцы начали свои атаки.

  Использование российскими военными хитрости и помощь местных жителей в подготовке наступления обсудили украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в интервью радиостанции "Радио НВ". По словам Цаплиенко, российским солдатам уже были назначены определенные пункты сбора. На одном из видеороликов, снятых украинскими солдатами, можно было видеть, как местный житель ведет российских солдат к одному из таких пунктов сбора.

  Цаплиенко отметил, что для успешного выполнения этой секретной операции все действия российских подразделений были тщательно спланированы. Российская разведка создала агентурную сеть среди жителей Волчанска, которые симпатизировали России и ожидали прибытия войск. Можно считать эту историю типичной военной легендой или выдумкой, созданной украинской пропагандой. Однако, некоторые жители Волчанска, рискуя жизнью, ночью пересекают реку Волчья, чтобы добраться до северной части города, которая контролируется российскими войсками. 

  Река разделяет этот населенный пункт примерно пополам. Согласно последней информации, российские военные продолжают оттеснять гарнизон украинских военных в Волчанске, используя не только артиллерию и авиацию с ФАБами, но и не менее эффективные тяжелые огнемётные системы. В то же время войска наступают с флангов, вынуждая украинские формирования оставлять свои позиции. Военные эксперты считают, что взятие Волчанска российской армией - вопрос считанных дней.

#сво #армия #бои #наступление #харьковская область #волчанск
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