По мнению аналитиков, американские инициативы подталкивают к развитию китайские высокотехнологичные компании

Nvidia выпустила новый продукт - высокопроизводительный чип искусственного интеллекта, созданный специально для китайских партнёров. Однако, запуск продукта происходил медленно из-за высокой конкуренции и по более низкой цене, чем аналогичный продукт от Huawei, китайского технологического гиганта.

реклама

Nvidia сталкивается с рядом проблем в Китайской Народной Республике, учитывая санкционное давление со стороны Соединённых Штатов в отношении экспорта ИИ-чипов, которое негативно повлияла на перспективы компании на рынке. Всяческие запреты лишь подталкивают Китай к стимулированию собственных производителей оборудования для ИИ, что может обернуться появление конкурентов для Зелёного гиганта в будущем.

Nvidia показал 3 модели, специально созданные для китайского рынка, в последнем квартале прошлого года. Среди данных ускорителей H20 пользуется самым пристальным вниманием, так как это самая производительная модель, которую Nvidia продает в Китае. Однако, по имеющимся данным,на рынке в настоящий момент есть огромное количество предложений с этим товаром, что, по мнению аналитиков, говорит об отсутствии спроса. В немалом количестве случаев H20 продавался с дополнительными скидками свыше 10% по сравнению с Ascend 910B от Huawei, передовым чипом ИИ китайской компании.

Аналитики заявили, что, несмотря на усилия Nvidia по завоеванию доли рынка, перспективы кажутся не такими радужными как хотело бы руководство компании. По данным китайской исследовательской компании CCID Consulting, ожидается, что в течение ближайших 10 лет доля Китая на мировом рынке ИИ превысит 30%.

"Nvidia ходит по канату и пытается найти баланс между поддержкой китайского рынка и преодолением напряженности в Соединённых Штатах. Nvidia определенно готовится к ухудшению долгосрочных перспектив", - сказал Гейб Чен, аналитик IG.