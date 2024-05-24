В скором времени техника будет отправлена в зону проведения СВО для испытания в реальных боевых условиях

В Российской Федерации подходит к концу разработка новейшей роботизированной системы для разминирования. Информация по данной технике поступила от пресс-службы "РАТМ Холдинга".

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Исходя из имеющихся данных, компания "Комплит Техник" в Новосибирске совместно с Фондом Развития Гуманитарного Разминирования завершают последний этап испытательных мероприятий роботизированного комплекса, способного обнаруживать и нейтрализовывать взрывчатые устройства с расстояния. Планируется, что в ближайшее время данное изделие отправится в зону проведения Специальной Военной Операции для прохождения испытаний в реальных боевых условиях. По словам представителей холдинга, при создании системы была использована уникальная технология, которая представляет собой революцию в области разминирования.

"Произведена значительная работа по изучению различных технологий гуманитарного разминирования с применением беспилотных систем и искусственного интеллекта. Была выбрана методика, которая оказалась наиболее эффективной на практике", - говорится в сообщении компании.

Новейший комплекс может обнаруживать взрывчатые устройства как на поверхности, так и внутри грунта, что позволяет ликвидировать все виды мин и боеприпасов, а также прокладывать безопасные проходы для подразделений.