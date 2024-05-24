Данное событие является значимыми шагом для всей индустрии цифровых активов

Комиссия по ценным бумагам и биржам вывела на новый уровень торговлю биржевыми фондами, инвестирующими в криптовалюту Ethereum. SEC впервые утвердила предложение площадок, таких как CBOE Global Markets Inc., Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа, о листинге продуктов, связанных с этой популярной криптовалютой. Данное разрешение является значимым шагом для индустрии.

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Инвестиционные фирмы, включая VanEck, ARK Investment Management, BlackRock Inc. и Fidelity Investments, соревнуются за первое место в запуске Ethereum-ETF. На фоне миллиардных инвестиций в Bitcoin-ETF с начала года, рынок ожидает с нетерпением этот продукт.

Акции Coinbase поднялись на 4,1%, а акции Robinhood на почти 3% после анонса решения SEC. Рыночная реакция на эту новость была умеренной: цена Ethereum начала торговаться около $3819,80.

Помимо ETF, заявление SEC также оказывает влияние на финансовую политику США. Председатель SEC Гэри Генслер вызвал некоторые опасения в сообществе крипто-энтузиастов своими высказываниями о природе Ethereum как ценной бумаги и потенциальным ужесточением правил регулятора.

В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами, другой важный регулятор, не считает Ethereum ценной бумагой. Несмотря на необходимость дополнительного одобрения от SEC, листинг Ethereum-ETF является крупным достижением для всего рынка криптовалют и, возможно, привлечет новые инвестиции в этот инновационный класс активов.

Ожидается, что листинг ETF привлечет как розничных, так и институциональных инвесторов в криптовалюту, предоставляя им более удобную возможность инвестирования в токены.