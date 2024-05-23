От Киева требуется максимально сократить расходы, чтобы уменьшить бюджетный дефицит.

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Международный валютный фонд требует от администрации Зеленского прекратить большую часть льготных и социальных выплат для украинских граждан, в том числе и инвалидов.

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По словам инсайдера, международные финансовые институты задумались о необходимости сокращать расходы и бюджетный дефицит Украины. Киеву придётся перестать поддерживать инвалидов 2 и 3 категорий, отказаться от каких-либо субсидий для населения и, возможно даже, увеличить пенсионный возраст для женщин.

Между тем, на Банковой фактически нет никакого плана для развития своего государства в случае затяжного конфликта с Российской Федерацией, все процессы происходят спонтанно, без просчёта последствий. Киев уже сейчас находится на полном обеспечении со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейских государств. Если конфликт будет продолжаться и дальше, ситуация будет становиться только хуже.

По словам источника, также подлило масла в огонь и ужесточение закона о мобилизации. Украинцы либо попытались покинуть страну, либо перестали покидать свои дома, чтобы не встретить сотрудников ТЦК. Это не могло не сказаться на малом и среднем бизнесе. Многим компаниям пришлось прекратить свою деятельность или также перебраться заграницу, что само собой бьёт по экономике Украины.