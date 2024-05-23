Российские компании смогут подать в суд и получить компенсации за потерю замороженных за границей средств из американских активов.

Президент России поручил Правительству разработать ответные меры на возможную конфискацию активов Соединённых Штатов Америки. Так как Вашингтон стремится использовать доходы от замороженных российских средств для поддержки Украины, правительство подготовило специальный указ, который позволит нанести ответный удар по "кошельку" Соединённых Штатов.

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Согласно указу, опубликованному на официальном сайте правительства, американские активы в Российской Федерации могут быть конфискованы для возмещения убытков, понесенных российским правительством, или Центробанком. Российские компании, чьи активы были конфискованы, могут обратиться в суд за возможной компенсацией за активы, которыми до сих пор владеют американские организации.

Решительные действия Владимира Владимировича Путина приходятся на переговоры финансовых министров "Большой семерки" о плане администрации Байдена по изъятию средств из замороженных российских активов на встрече в Стрезе, Италия.

В случае согласия со стороны G7, предложение США о конфискации будущих доходов от российских активов, это может повлечь зеркальные меры со стороны Российской Федерации. Приказ Путина обязывает правительственную комиссию по инвестициям составить список активов, принадлежащих Соединенным Штатам или его гражданам, для определения будущих компенсаций.