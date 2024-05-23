Сообщается, что Киев потерял очередную самоходную установку M109 Paladin

Прошедшие сутки характеризовались превосходством российских войск, продолжающих наступление по всем участкам. Главные бои продолжаются на Артемовском и Покровском направлениях. Также зарегистрирован успех южнее Часов Яра, где «Южная» группировка войск смогла захватить Андреевку.

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На другом направлении войска группировки «Север» продолжают наступление, нанося удары в районах Константиновка и Гранов. Важные сражения происходят в Волчанске и районе Глубокое, где дважды отражались контратаки украинских формирований. Общие потери киевских формирований на северном направлении составили до 365 военнослужащих, а также потери техники и артиллерии.





На остальных направлениях бои продолжаются, имеются тактические успехи, но особых изменений в общей ситуации не произошло. Продолжается растягивание сил ВСУ для введения Генеральным штабом его последних резервов в бой. На фоне истощения живой силы, украинские территориальные центры комплектации с большим остервенением хватают людей на улицах. В сети появляются всё новые видеоматериалы, где зафиксированы случаи стычек военкомов с мирными жителями.

Общие потери группировки Киева за сутки, за исключением северного направления, составили 1365 человек, а также значительные потери техники и артиллерии. Среди пораженной техники были гаубицы Д-20, «Мста-Б», «Гиацинт-Б», L-119 и FH-70, боевые машины пехоты, бронированный автотранспорт, а также самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и М109 «Paladin».



