Также сообщается о поражении складов ВСУ. Атаки наносились ракетными комплексами Искандер

Российская армия провела новую серию ракетно-бомбовых ударов по военным объектам Вооруженных Сил Украины в Харькове и Харьковской области. Было зафиксировано девять ракетных прилётов от комплексов "Искандер", попавших в городскую черту, контролируемого украинскими военными, областного центра.

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3 ракеты прилетели в центре Харькова, 3 - на западе города, и еще одна атака зацепила цеха бронетанкового завода. Также сообщается об уничтожении локомотивного депо с военной техникой на станции сортировки.

Другой состав, перевозивший живую силу и оружие украинских формирований, был атакован на станции Люботин, находящейся на западном участке от Харькова. Городская администрация, подчинённая киевскому правительству, приступила к переоборудованию гражданских объектов, включая метрополитен, для военных целей. В подземках станций метро создают склады оружия, амуниции и продовольствия, а также организуют полевые госпитали.

Развёрнутые городскими высокопоставленными чиновниками объекты, представленные как подземные учебные заведения, скорее всего, созданы для обустройства командных штабов украинских формирований и связаны тоннелями с метро. Также замечено переоборудование Харьковского парка имени Горького для военных нужд, с запретом доступа для гражданского населения.