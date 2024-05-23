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Zelikman
В Харьковской области был уничтожен эшелон с бронетехникой и другим вооружением ВСУ
Также сообщается о поражении складов ВСУ. Атаки наносились ракетными комплексами Искандер

  Российская армия провела новую серию ракетно-бомбовых ударов по военным объектам Вооруженных Сил Украины в Харькове и Харьковской области. Было зафиксировано девять ракетных прилётов от комплексов "Искандер", попавших в городскую черту, контролируемого украинскими военными, областного центра.

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  3 ракеты прилетели в центре Харькова, 3 - на западе города, и еще одна атака зацепила цеха бронетанкового завода. Также сообщается об уничтожении локомотивного депо с военной техникой на станции сортировки.

  Другой состав, перевозивший живую силу и оружие украинских формирований, был атакован на станции Люботин, находящейся на западном участке от Харькова. Городская администрация, подчинённая киевскому правительству, приступила к переоборудованию гражданских объектов, включая метрополитен, для военных целей. В подземках станций метро создают склады оружия, амуниции и продовольствия, а также организуют полевые госпитали.

  Развёрнутые городскими высокопоставленными чиновниками объекты, представленные как подземные учебные заведения, скорее всего, созданы для обустройства командных штабов украинских формирований и связаны тоннелями с метро. Также замечено переоборудование Харьковского парка имени Горького для военных нужд, с запретом доступа для гражданского населения.

#сво #техника #всу #армия #оружие #ракеты #удары #искандер
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