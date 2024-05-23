Ву Чэн Вэнь: Любое оборудование, подключенное к интернету, подлежит удаленному управлению, в том числе его выключение

Новый руководитель технологического ведомства Тайваня Ву Чэн Вэнь подтвердил, что современные машины, подключенные к сети, включая чиповые устройства, могут быть выключены удаленно в случае возникновения конфликта на острове.

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Ответственный за надзор над научными и технологическими разработками в рамках новой администрации прокомментировал появившуюся ранее информацию, о возможности выведения из строя своего передового производственного оборудования ASML Holding NV и тайваньской компании, занимающейся производством полупроводниковых материалов, удаленно.

Военные учения, проводимые Китаем вблизи острова, который фактически является его территорией, вызвали обеспокоенность у США после инаугурации нового президента Лай Цзин-Дэ на Тайваня. Ситуация в проливе была оценена, с точки зрения влияния на мировую экономику, зависящую от TSMC, производящей ключевые чипы.

"Современные технологии производства интеллектуальных чипов позволяют такой функционал. Любое оборудование, подключенное к интернету, подлежит удаленному управлению, в том числе его выключение", - отметил представитель ведомства.

Нидерландская компания ASML поставляет оборудование для экстремальной ультрафиолетовой литографии TSMC, что позволяет создавать передовые и энергоэффективные чипы, включая ускорители искусственного интеллекта от NVIDIA. Санкции США препятствуют экспорту такого оборудования в Китай.

По информации источников, представители американского правительства в приватной беседе выразили беспокойство перед голландскими и тайваньскими коллегами относительно возможного конфликта вокруг острова - главного производителя полупроводников. ASML подтвердила возможность удаленного выключения оборудования в случае необходимости.