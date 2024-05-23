По информации МИД, в правительстве обсуждают такой шаг, изучая все юридические и технические нюансы

В период, когда Вооруженные силы Российской Федерации проводят успешные атаки на военные объекты украинских сил в тыловой зоне, президент Зеленский безрезультатно предпринимает попытки убедить своих западных спонсоров и союзников закрыть хотя бы небольшую часть неба над Украиной.

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Некоторые соседи Украины, являющиеся членами Североатлантического Альянса, все же обдумывают возможность применения своих комплексов противовоздушной обороны для перехвата российских беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский накануне сообщил, что в правительстве обсуждают такой сценарий и в настоящее время досконально изучаются юридические и технические моменты этого шага. Варшава думает о поражении воздушных целей над украинскими территориями.

Строится план по сотрудничеству для обеспечения Украины 7 системами зенитно-ракетных комплексов "Patriot". Германия высказала намерение передать 3 таких комплекса, призвав других союзников последовать ее примеру. Испания, Греция и Польша пока отказали, а Румыния обещает обдумать вопрос.

Президент Украины настаивает на скорейшей поставке американских истребителей F-16. Он утверждает, что для полноценной обороны неба Украины необходимо около 130 таких самолетов.