Страна сможет получать современные виды вооружений и военной техники

Президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует присвоить Кении статус ключевого партнера, не входящего в Североатлантический Альянс. Согласно информации из американского издания Politico, это решение будет принято во время предстоящего визита лидера Кении Уильяма Руто в США. Этот шаг придает символическое значение и предшествует отправке тысячи кенийских полицейских для борьбы с организованной преступностью на Гаити.

реклама

Кения будет первой африканской страной к югу от Сахары, которой будет присвоен данный статус. Новое положение позволит стране получать новые типы вооружений и военной техники от Соединённых Штатов и участвовать в различных мероприятиях в области безопасности под руководством американцев.

По мнению экс-чиновника администрации Трампа, если какая-либо африканская страна, не имеющая статус ключевого партнера, имеет право стать союзником Североатлантического Альянса, то это именно Кения.

Расширение отношений между Вашингтоном и Найроби наблюдается на фоне растущей тревоги властей США по поводу увеличения влияния Китайской Народной Республики и Российской Федерации на африканском континенте. Недавно поступила информация о том, что российские силы занимают военные базы в Нигере, оставленные американским контингентом. Вывод войск США из Нигера уже начался. Процесс, по словам источников, начался раньше чем ожидалось.