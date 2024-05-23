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Zelikman
Байден планирует предоставить Кении статус ключевого партнёра, не входящего в НАТО
Страна сможет получать современные виды вооружений и военной техники

  Президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует присвоить Кении статус ключевого партнера, не входящего в Североатлантический Альянс. Согласно информации из американского издания Politico, это решение будет принято во время предстоящего визита лидера Кении Уильяма Руто в США. Этот шаг придает символическое значение и предшествует отправке тысячи кенийских полицейских для борьбы с организованной преступностью на Гаити.

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  Кения будет первой африканской страной к югу от Сахары, которой будет присвоен данный статус. Новое положение позволит стране получать новые типы вооружений и военной техники от Соединённых Штатов и участвовать в различных мероприятиях в области безопасности под руководством американцев.

  По мнению  экс-чиновника администрации Трампа, если какая-либо африканская страна, не имеющая статус ключевого партнера, имеет право стать союзником Североатлантического Альянса, то это именно Кения.

  Расширение отношений между Вашингтоном и Найроби наблюдается на фоне растущей тревоги властей США по поводу увеличения влияния Китайской Народной Республики и Российской Федерации на африканском континенте. Недавно поступила информация о том, что российские силы занимают военные базы в Нигере, оставленные американским контингентом. Вывод войск США из Нигера уже начался. Процесс, по словам источников, начался раньше чем ожидалось.

#сша #оружие #нато #кения
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