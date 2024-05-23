По словам представителей компании, клиенты также всё чаще вкладываются в серверное оборудование для ИИ

Компания Lenovo Group Ltd. сообщила о превышении прогнозов прибыли в третьем квартале подряд. Чистая прибыль за мартовский квартал увеличилась до $248 миллионов, превысив аналитические ожидания в $158,4 миллиона. Объем продаж составил $13,8 миллиарда, превысив ожидаемые $13,1 миллиарда.

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Отделение компании, предоставляющее серверы и сетевое оборудование, установило рекорд по выручке за квартал благодаря повышению инвестиций клиентов в искусственный интеллект. Операционный убыток был зафиксирован, поскольку компания столкнулась с дефицитом ускорителей искусственного интеллекта и снижением расходов на другое серверное оборудование.

По данным IDC, поставки персональных компьютеров в мартовском квартале увеличились на 8% до 13,7 миллиона единиц. Китай остается сложным рынком для производителей устройств, но тенденция в области искусственного интеллекта может помочь компенсировать и это.

Компания Lenovo была одной из первых, кто представила ПК с искусственным интеллектом. Электронная промышленность постепенно восстанавливается от проблем 2023 года, и ожидается, что устройства с новейшими технологиями станут драйвером роста в долгосрочной перспективе.