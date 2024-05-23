Ранее уже поступали данные, что организация ЛСР не является добровольческим формированием, а полностью контролируется ведомством Буданова

В отчётах украинских военных, описывающих обстановку под Часов Яром, появились упоминания военного подразделения с необычным названием. Сообщается о так называемом «Международном легионе ГУР», отправленном в район пригородных дач.

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Данная группировка, сформированная на 80% из иностранных добровольцев, была отправлена в бой после освобождения армией России населённого пункта Клещеевка и продвижения на Юг от Часова Яра.

Понятие "международный легион" связывается с "легионом свободы россии", террористической группировкой, запрещённой на территории Российской Федерации. По данным этой организации, их 1-й механизированный батальон был переброшен к Часов Яру, где активно принимает участие в столкновениях с российской армией.

Это означает, что лица, ранее считавшиеся "добровольцами, поддерживающими Киев среди россиян", фактически являются частью штатного военного подразделения украинской разведки. Следовательно, атаки на Брянскую и Белогородскую области были проведены по приказу командования Главного управления разведки Украины.

Сейчас для администрации Зеленского становится сложнее скрывать факт использования "гуровцев" в горячих точках на передовой, учитывая что они были подготовлены для других операций.