Noctua Home поможет охладить A/V ресиверы, игровые консоли, телевизоры или другие устройства со встроенными вентиляционными отверстиями

Компания Noctua, известная своими высококачественными системами охлаждения, выпустила новую линейку охлаждающих продуктов, направленных на расширение возможностей своей технологии за пределы приложений для ПК. Новая линейка, получившая название Home, изначально состоит из двух комплектов вентиляторов и девяти модульных аксессуаров, позволяющих использовать вентиляторы для охлаждения различными способами.

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Например, вентилятор NV-FS1120-мм с NF-A12x25 PWM и усилителем воздушного потока NV-AA1 создают мощное и бесшумное решение для охлаждения рабочего стола или помещения, а также поставляются со всеми необходимыми компонентами для начала работы.

Те, у кого уже есть внутренние вентиляторы Noctua, могут выбрать отдельные компоненты по мере необходимости. Аксессуары включают вращающееся крепление для вентилятора, ранее упомянутый усилитель воздушного потока, адаптер питания до 12 В постоянного тока, восьмипортовый концентратор вентилятора, универсальные фитинги и антивибрационные накладки черного или коричневого цвета. Новая линейка от Noctua также идеально подходит для охлаждения компонентов вне ПК, таких как A/V ресиверы, игровые консоли, телевизоры или другие устройства со встроенными вентиляционными отверстиями.





Роланд Мосиг, генеральный директор Noctua, заявил, что производители запчастей для вторичного рынка уже много лет используют вентиляторы Noctua не только для ПК, и что новая линейка делает их технологию доступной для более широкой аудитории. Цены на продукты новой линейки варьируются от 100 долларов за комплект вентиляторов NV-FS1 до 45 долларов за восьмипортовый концентратор вентиляторов и 30 долларов за адаптер питания.

Кажется странным, что нет опции для работы от аккумулятора, такой как настольный вентилятор со встроенным USB-аккумулятором. Такое устройство обеспечивало бы прямое подключение к источнику питания и работу без использования кабелей, а при разряде аккумулятора его можно было бы заряжать от внешнего источника питания или USB-порта компьютера.