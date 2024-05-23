После получения разведданных, по аэродрому ВСУ был нанесён ракетный удар.

Видео, которое распространилось в Интернете, является еще одним доказательством того, что Военно-Воздушные силы Украины продолжают использовать свои самолеты для военных операций. На видео показаны различные единицы техники, включая истребители, открыто размещенные на украинских аэродромах.

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На видеоматериалах видно, как российский беспилотник ведет наблюдение за украинским военным аэродромом, расположенным недалеко от Днепра. Согласно сообщениям, беспилотник заснял кадры ракетного удара по аэродрому, который был нанесен российским ракетным комплексом. Атака привела к успешному уничтожению украинского истребителя МиГ-29, который использовался для ударов по российским объектам. МиГ-29 был популярным выбором для ВВС Украины из-за его универсальности и передовых возможностей.

В видео также подчеркивается важность сбора разведданных и наблюдения в современных конфликтах. Использование беспилотных летательных аппаратов и других передовых технологий становится все более распространенным в военных операциях, позволяя в режиме реального времени отслеживать и анализировать передвижения и деятельность противника.

Ранее также поступала информация об уничтожении еще одного такого-же самолёта ВСУ российскими пилотами в ходе воздушного боя. Военно-воздушные силы Украины использовали свои самолеты для наступательных операций против Донецкой и Луганской народных республик с самого начала конфликта на востоке Украины в 2014 году.