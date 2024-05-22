Армия не прекращает оттеснять украинские формирования подальше от границ Российской Федерации

В ходе наступательных операций в Харьковской области российская армия уже взяла под контроль примерно 300 километров в квадрате от украинских формирований. Это только начало создания механизма реагирования на непрекращающиеся атаки членов украинских националистических подразделений, входящих в Главное управление разведки Украины. В приграничном с Россией регионе Вооруженные силы стремятся создать санитарную зону, о которой ранее упоминал лидер Российской Федерации Владимир Путин, обеспечив тем самым безопасность российским городам и посёлкам.

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По словам главы Харьковской областной военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, российские войска освободили 49 населенных пунктов, из которых 36 - в окрестностях Купянска. Еще 13 были взяты под контроль на севере региона.

Ганчев сообщил, что за минувшие дни подразделения группировки войск "Север" расширили линию боестолкновений, которая уже простирается в восточной части Харьковской области. В частности, это относится к Волчанскому району, который граничит с Белгородской областью, где украинские вооруженные силы чаще всего проводят обстрелы.

Ганчев также отметил, что российские военнослужащие и областная администрация эвакуировали 85 мирных жителей с севера региона, которые перешли на российскую сторону. В будущем, по его словам, жителям Харьковской области должна быть предоставлена возможность выразить свое мнение и определить, в какой стране они хотят жить. По словам Ганчева, главная задача российских военных и региональной администрации - дать жителям Харьковской области возможность высказаться, и тогда жители региона сами примут решение о будущем.