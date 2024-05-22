Поражена портовая инфраструктура в Очакове, с которой ВСУ совершают нападения на российские корабли

В ночь с 21 на 22 мая российская армия провела ряд атак на объекты, контролируемые украинскими формированиями. В течение ночи были совершены удары по целям на нескольких территориях, находящихся под контролем Киева.

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В основном, были совершены атаки на объекты в морском порту Очаков, который расположен в Николаевской области. Из Очакова украинские вооруженные формирования часто совершают нападения на российские корабли и морские порты с применением беспилотных морских дронов.

Во время ночных обстрелов были поражены объекты и в Одесской области. По некоторым данным, атака была совершена на транспортную составляющую в районе села Затока. Стоит отметить, что в Затоке есть мост через Днестровский залив, и ранее на него было совершено несколько ракетных атак. Однако, администрация Зеленского приложила усилия для его ремонта. На объектах и в самом городе было слышно несколько взрывов. Цели были поражены в Одесской области. Сообщается, что повреждены склады с оружием Вооруженных сил Украины.

Беспилотники атаковали цели в Херсонской области, часть которого находится под контролем Киева. Стоит отметить, что в Харьковской области Воздушно-Космические силы России нанесли серию ударов по резервным подразделениям Киева, которые украинское руководство отправило на отражение атак российских Вооруженных сил в районе Волчанска и села Липцы.

На данный момент Волчанск разделен на две зоны контроля. К северу от реки Волчья город контролируется российской армией, к югу - Вооруженными силами Украины. В то же время российские Вооруженные силы расширяют зону своего контроля на флангах Волчанска.