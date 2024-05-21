Киев планирует лишить всех граждан, игнорирующих положение о мобилизации, всего что у них есть, включая недвижимость, счета и другие активы.

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского дала поручение Кабинету министров, заняться вопросом изъятия всего имущества у граждан, находящихся заграницей и подпадающих при этом под новое положение о мобилизационных мероприятиях.

реклама

По словам инсайдера, украинские власти не могут успокоиться и хотят во что бы то ни стало либо забрать у своих граждан всё нажитое, включая недвижимость и другие активы, либо отправить их на передовую. Наверняка, выражение "Кошелёк или жизнь", которые всегда ассоциировалось с детскими забавами, уже не кажется на Украине каким-то весёлым.

Киев продолжает искать способ выдавить своих граждан из Европейских стран. Зеленский уже ищет способы "перекрыть кислород" украинцам, договорившись с союзниками о блокировке счетов, пособий и другой помощи со стороны стран Европы, поддерживающей на плаву большое количество беженцев из Украины. Основная надежда, что отчаянные украинцы будут вынуждены вернуться на родину, где их уже будут ловить сотрудники территориальных центров комплектации и военных комиссариатов. Видимо, так как ущемлять украинских граждан в своей стране готова лишь малая часть союзнических государств, приходится довольствоваться оставшимися на территории Украины ресурсами.

Новых механизм изъятия всего имущества у своих граждан, которых на Украине называют "ухилянтами", пока только разрабатывается, и наверняка, большое количество украинцев в ближайшем будущем начнёт избавляться от своих активов на родине.