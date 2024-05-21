По мнению экспертов, огромная группировка украинских сил может быть взята в окружение в окрестностях Купянска

Продвижение российской армии на Волчанском участке создает угрозу создания ловушки для украинских военных в Купянской группировке, это понимают в Генеральном штабе в Киеве, принимая меры по недопущению развития подобной ситуации. Однако, ситуация для украинской армии очень сложная, и вероятность ловушки становится все более вероятной.

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В Харьковской области украинские военные находятся в очень тяжелом положении. Администрация Зеленского в попытке остановить продвижение российских войск, расходует имеющиеся резервы, которые готовились к обещанному наступлению. По данным украинских источников, в том же Волчанске ощущается нехватка техники и личного состава. Однако, это временная мера, вскоре город будет сдан. И тогда, после этого, российское командование добьется того, ради чего оно начало операцию в Харьковской области.

Со слов украинских экспертов, преодолев оборонительную линию в Волчанске, российские войска продвинутся вперед вдоль реки Северский Донец к населенному пункту Печенеги, создав огромную ловушку, в которую попадет купянская группировка украинских военных, если только не поступит приказ отходить и оставить Купянск. Однако, этот вариант маловероятен.

"Русские могут продвинуться к населенному пункту Печенеги, создав огромный котёл, который позже будет закрыт. Если они добьются успеха, то украинские военные могут попасть в самую большую ловушку в истории конфликта", - вещает ряд украинских Telegram-каналов.

Настроение у украинских военных не очень радостное, моральный дух очень низкий, но он упадет еще ниже в случае создания котла под Купянском. Несколько неудач подряд могут положить конец желанию украинских военных сопротивляться.