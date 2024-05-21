Граждане стране смогут дистанционно получать услуги государства и заключать контракты, даже находясь за пределами России

Российская государственная корпорация "Ростех" представила новую систему идентификации и аутентификации под названием "Основание" на ежегодной конференции ЦИПР. С 1 июля текущего года функциональность данной технологии даст возможность гражданам России, находящимся за пределами страны, получать усиленную и квалифицированную электронную подпись УКЭП в рамках пробного проекта. Люди смогут получать государственные услуги и подписывать контракты удаленно.

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УКЭП - это цифровой эквивалент собственноручной подписи. Для ее получения лицо должно пройти идентификацию. В настоящее время такие сервисы не работают вне Российской Федерации. Задачу по предоставлению этих услуг россиянам, пребывающим в дружественных государствах, будет выполнять подтверждающий центр "Основание".

Пилотный проект, запланированный на период с 1 июля 2024 по 31 декабря 2025 года, предполагает создание 4 пунктов выдачи сертификатов проверки ключа электронной подписи для россиян в Армении, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Эти пункты будут организованы на базе учреждений МИД России и представительств Россотрудничества.

Эта система позволит осуществлять онлайн-подтверждение учетных записей пользователей на "Госуслугах" и выдачу УКЭП, что сможет открыть возможности удаленного подписания гражданско-правовых договоров, реализации трудовых отношений и удовлетворения образовательных потребностей.

"Граждане России, проживающие за рубежом, имеют право на доступ к государственным услугам в нашей стране. Однако, если человек находится за пределами страны без УКЭП и ему необходимо подписать, например, трудовой договор или зарегистрировать ИП в России, он не может сделать это удаленно. Пилотный проект поможет решить проблему цифрового взаимодействия граждан и государства. Изначально он будет представлен в четырех странах СНГ, а в дальнейшем мы рассмотрим возможность его распространения на другие дружественные страны", - отметил Александр Назаров, замдиректора "Ростех"