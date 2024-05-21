Также сообщается о нанесении ударов по логистическим узлам в Одесской области

В ночь с 20 на 21 мая российская армия нанесла новую серию ударов по объектам в различных регионах. Взрывы были слышны в Одесской области и самой Одессе.

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В сообщениях указывается, что ударные беспилотники типа "Герань-2" нанесли ущерб инфраструктуре в порту Черноморск (бывший Ильичевск), который используется для перевалки военных грузов и грузов двойного назначения. Кроме того, поступали сообщения о повреждениях целей в окрестностях Одессы.

Также указывается, что российская авиация бомбила позиции и объекты украинских войск в Харьковской области. Российские Воздушно-Космические силы использовали различные виды авиационного вооружения для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины в районе населенного пункта Липцы и в южной части Волчанска.

Помимо этого поступали сообщения о полетах российских самолетов над городом Харьков. Поступали сообщения о поражении мест дислокации военнослужащих - резервных подразделений, которые командование держит в состоянии боевой готовности, опасаясь, что российские войска могут начать штурм областного центра.

Беспилотники "Герань-2" также атаковали объекты в Черкассах. Это подтверждают украинские СМИ. Между тем стало известно, что с сегодняшнего дня использование электроэнергии в Украине ужесточается. Это делается без предварительного уведомления региональных органов контроля и управления.