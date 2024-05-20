В Dell считают, что уже в 2025 году компьютеры с ИИ станут вполне обыденными.

Dell Technologies Inc. представляет новую линейку персональных компьютеров, оптимизированных для задач искусственного интеллекта, с акцентом на помощь предприятиям, испытывающим трудности.

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"Мы начнем поставлять их в больших объемах в этом году. К следующему году это будет вполне стандартно", - сказал Майкл Делл в интервью.

Эти компьютеры содержат чипы, предназначенные для ускорения работы искусственного интеллекта, например, запуска чат-бота. Эти чипы будут производиться компанией Qualcomm Inc. для анонсированных ноутбуков Dell. Руководители Dell заявили, что компьютеры также оснащены специальным ключом для вызова второй пилотной службы помощника по искусственному интеллекту Microsoft Corp., которая использует генеративную технологию ИИ для ответа на письменные или устные запросы пользователей при выполнении таких задач, как обобщение документов и составление заметок.

За последние два года на компьютерном рынке наблюдалось историческое снижение спроса. Многие потребители, предприятия и школы приобрели ноутбуки в первые месяцы пандемии, но еще не обновили их. В связи с ростом популярности чат-ботов и инструментов генерирования искусственного интеллекта Dell и другие производители компьютеров рассматривают ПК на базе ИИ как способ оживления спроса.

Хотя ПК, оптимизированные для ИИ, будут продаваться как более продвинутый продукт, ожидается, что они быстро станут массовыми, сказал Майкл Делл. Мировые поставки ПК выросли в первом квартале впервые с конца 2021 года, согласно апрельскому отчету исследовательской фирмы IDC.

"Вы хотите купить компьютер, который не сможет выполнять задачи искусственного интеллекта, которые вам понадобятся в будущем? Я так не думаю", - считает предприниматель.

Отношения между Dell и Nvidia Corp., ведущим производителем графических процессоров, обеспечивающих рабочие нагрузки с поддержкой ИИ, представляют большой интерес для инвесторов. В ходе недавнего телефонного разговора генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал Dell надежным партнером в области оборудования на базе искусственного интеллекта. .