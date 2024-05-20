Сообщается, что за минувшие сутки ВСУ потеряли 2 установки М109 Paladin

Российская армия не прекращает вести наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения, при этом основные события по-прежнему происходят в районах Часов Яр, Очеретино и Харьковской области, где группировка войск "Север" прорывает оборонительные рубежи ВСУ. По данным Министерства обороны, российские войска нанесли удар по украинским формированиям в районе Глубокого, а контратаки Киева были отбиты в районах Старицы и Волчанска. Никаких новых населенных пунктов освобождено не было, а потери украинских военных достигли 380 солдат, восьми единиц техники, трех самоходных орудий "Гвоздика" и станции радиоэлектронной борьбы "Буковев-АД".

реклама

За прошедшие сутки украинские цели были поражены ракетами, беспилотниками и артиллерийским огнем, в результате чего были уничтожены РЛС зенитной системы противоракетной обороны "ИРИС-Т", установка зенитной системы противоракетной обороны С-125 и место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й ударных армий Вооруженных сил Украины. На острове Перекопское на реке Днестр ликвидирована украинская ДРГ. На северном направлении освобожден населенный пункт Белогоровка.

Общие потери украинских военных, без учета севера, составляют 880 человек; 6 танков, 3 бронетранспортера, 3 БМП, в том числе 2 Marders и 1 Bradley, 20 транспортных средств; 3 артиллерийских орудия Д-20, по 1 самоходному орудию "Акация" и "Гвоздика", и 1 M109 "Паладин".

В ходе контрбатарейного огня были подбиты 3 артиллерийских орудия Д-30, 2 артиллерийских орудия L-119, зенитная установка M119, противотанковое орудие M777, самоходное орудие МСТА-B, самоходное орудие M109 "Паладин" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД". Четыре склада боеприпасов украинских военных были уничтожены.