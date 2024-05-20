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Zelikman
Военкоры: Сообщения об освобождении северной части Волчанска преждевременны
Подразделения еще не достигли реки Волчья, но продвижение и ликвидация сил ВСУ идут полным ходом

  Подразделения специального назначения российских вооруженных сил, действующие на Харьковском направлении, не прекращают наступать на Волчанск, невзирая на ожесточенное сопротивление украинских формирований.

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  Согласно некоторым российским источникам, ранее поступали заявления о полном захвате северной части населённого пункта, но эта информация преждевременна. Подтвердили это военные, принимающие участие в боестолкновениях. Они ведут интенсивные бои, однако, прогресс всё же есть, и город в ближайшем будущем будет освобождён.

  По актуальной информации, украинская сторона регулярно отправляет резервные силы, пытаясь замедлить российское продвижение. Бойцы подразделения "Бесстрашные" сокрушают эти резервы и продвигаются вперед. Процесс идёт без спешки, но лучше не спешить и беречь личный состав.

  "Российские войска еще не достигли реки Волчья. Протекают бои, продвижение минимальное. Киевские формирования прячутся в подвалах и жилых зданиях. Поступают сообщения о захвате пленных, некоторые из которых сдались, в то время как другие были ликвидированы", - пишут военные корреспонденты.

  Ранее поступали сообщения, что украинские военные разместили в Волчанске силы специального назначения, в том числе националистическое подразделение "Кракен" (находящаяся в списке террористических организаций в России). Эти мотивированные бойцы не желают сдаваться, и чаще всего попросту ликвидируются.

#сво #всу #армия #бои #наступление #харьковская область
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