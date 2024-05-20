Подразделения еще не достигли реки Волчья, но продвижение и ликвидация сил ВСУ идут полным ходом

Подразделения специального назначения российских вооруженных сил, действующие на Харьковском направлении, не прекращают наступать на Волчанск, невзирая на ожесточенное сопротивление украинских формирований.

реклама

Согласно некоторым российским источникам, ранее поступали заявления о полном захвате северной части населённого пункта, но эта информация преждевременна. Подтвердили это военные, принимающие участие в боестолкновениях. Они ведут интенсивные бои, однако, прогресс всё же есть, и город в ближайшем будущем будет освобождён.

По актуальной информации, украинская сторона регулярно отправляет резервные силы, пытаясь замедлить российское продвижение. Бойцы подразделения "Бесстрашные" сокрушают эти резервы и продвигаются вперед. Процесс идёт без спешки, но лучше не спешить и беречь личный состав.

"Российские войска еще не достигли реки Волчья. Протекают бои, продвижение минимальное. Киевские формирования прячутся в подвалах и жилых зданиях. Поступают сообщения о захвате пленных, некоторые из которых сдались, в то время как другие были ликвидированы", - пишут военные корреспонденты.

Ранее поступали сообщения, что украинские военные разместили в Волчанске силы специального назначения, в том числе националистическое подразделение "Кракен" (находящаяся в списке террористических организаций в России). Эти мотивированные бойцы не желают сдаваться, и чаще всего попросту ликвидируются.