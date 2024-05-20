Компания планирует расширить свои дата-центры в этом регионе

Корпорация Google, принадлежащая Alphabet Inc., планирует инвестировать $1,1 миллиарда в строительство своего главного центра обработки данных в Финляндии из-за доступа к экологически чистой энергии.

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Расширение позволит увеличить количество сотрудников на 25% до 500 человек в текущем и следующем году, объявили представители компании. Google не разгласила информацию о том, как эти инвестиции повлияют на мощность данных на сайте.

Новый завод будет расположен в Хамине, на южном побережье Финляндии, известном своими запасами возобновляемой энергии. Это важно для стратегии Google по переводу всех своих офисов и центров обработки данных на экологически чистую энергию к концу этого десятилетия.

Кроме того, Google работает над проектом по подаче избыточного тепла в сеть труб с местным коммунальным предприятием для обогрева домов в районе. Эта технология, централизованное отопление, широко используется в некоторых районах Северной Европы. Это может стать основой для будущих инвестиций, по словам Бена Таунсенда, глобального руководителя по инфраструктурной стратегии и устойчивому развитию в компании.

Google не является первой технологической компанией в скандинавском регионе, предоставляющей тепло местным структурам. Microsoft объединилась с финской компанией Fortum Oyj в 2022 году для сбора и распределения тепла в локальной сети. В Стокгольме также используется тепло центров обработки данных для аналогичных целей.