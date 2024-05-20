Сообщается, что российские подразделения подошли к Карловскому водохранилищу.

Украинские военкоры признали утрату населённого пункта Нетайлово и приближение российской армии к Карловскому водохранилищу. Все, кто остались в живых из украинских формирований, пошли на отступление в сторону Карловки.

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За прошедшие сутки вооруженные силы России приблизились к северу от Нетайлово, заняв территории с площадью свыше 2,8 километра в квадрате. Глубина продвижения составила около 1,2 километра в северном и западном направлениях.

В результате успешных наступательных действий российские войска движутся к селу Яснобродовка с юга. Это стало возможным после освобождения Нетайлово. Движение в сторону Яснобродовки также происходит со стороны поселка Уманское, расположенного на северо-восточном берегу Карловского водохранилища. В Яснобродовку войска входят и с востока.





Украинские формирования оказались зажаты на восточном берегу водохранилища между двумя наступательными клиньями российских вооруженных сил. В данный момент там находятся несколько сотен украинских военнослужащих.

Военные эксперты предполагают, что в ближайшие недели российская армия полностью возьмет под контроль левобережье Карловского водохранилища. Однако, вопрос о стратегической необходимости этого остается открытым. Стоит ожидать дальнейшего продвижения российских войск на Карловку со стороны Нетайлово, а также в сторону транспортного узла Прогресс.