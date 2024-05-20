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Zelikman
Военные корреспонденты: Украинские формирования выбиты из населённого пункта Клещеевка
97% посёлка уже под контролем российских войск, а на оставшихся территориях проходят действия по ликвидации остатков ВСУ


  Сообщения о новых успехах российской армии поступают с Донецкого участка зоны проведения Спецоперации. Согласно актуальным данным, российские подразделения нанесли удар по украинским формированиям в районе Клещеевки, продемонстрировав свою решительность в вопросе освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. В результате этой атаки группировка ВСУ была вытеснена из населенного пункта, понеся значительные потери.

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  Украинские формирования захватили Клещеевку в ходе контрнаступления в прошлом году, стремясь вернуть под свой контроль Артёмовск (Бахмут). Однако, благодаря успешным контрмерам, российские вооруженные силы не только отразили атаку, но и заставили киевские формирования отступить с позиций, захваченных ими летом 2023 года, потеряв большую часть своей группировки.


  Последние данные указывают на то, что российские войска провели успешную атаку на западный фланг, атакуя его с двух сторон – с запада и с востока. Гарнизон Вооружённых сил Украины оказался в трудном положении, и выжившие отступили к каналу Северский Донец-Донбасс. Несмотря на отсутствие официальных данных о полном освобождении Клещеевки, российские военные источники сообщают, что более 97% территории населенного пункта находится под контролем российских войск, а на оставшихся участках проводятся операции по ликвидации остатков ВСУ.

#сво #всу #армия #бои #наступление #клещеевка
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