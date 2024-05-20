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Zelikman
Появляется всё больше информации с места крушения вертолета с иранскими высокопоставленными лицами
Судя по всему, спастись в момент происшествия не удалось никому из пассажиров

  Появились дополнительные детали, связанные с авиакатастрофой, в которой, по информации от организации Красного полумесяца, погибли президент и глава Министерства иностранных дел Ирана.

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  Сообщается, что вертолет столкнулся с горой. На фотографии, опубликованной с места катастрофы, видны обломки винтокрылой машины. Предполагаемой причиной считается плотный туман, который окутал в тот момент северо-западные горы Ирана. Возникает вопрос о том, как было принято решение о перелете через горы в условиях низкой видимости. Пока нет данных о том, что вертолет пытался приземлиться.

  Источники сообщают, что связь с вертолетом была потеряна внезапно. Остается загадкой, кто же из «двух пассажиров» смог связаться со спасателями в ночь на 20 мая, как заявил вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. В ближайшем будущем именно он будет исполнять обязанности президента страны.

  Следует отметить, что власть в Иране построена так, что у президента значительные полномочия, но он не является фактическим лидером страны. Высшим должностным лицом Исламской республики Иран является духовный лидер - Аятолла Али Хаменеи. Хаменеи занимает эту должность с 1989 года, ему исполнилось 85 лет 19 апреля.

#иран #вертолёт #авиакатастрофа
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