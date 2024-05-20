Большая часть экспертов не ожидала увидеть подобное изделие в ближайшее время.

Различные бренды не прекращают увеличивать частоту обновления своих мониторов, и TCL показала дисплей 4K@1000 на Display Week 2024, указывая на то, что соревнование в мире мониторов с только начинается.

реклама

О мониторе TCL CSOT известно немного. Но очевидно, что он использует LED технологию. OLED дисплеи также на подходе, тем более на фоне запуска 4K OLED мониторов от Samsung и LG с частотой обновления 480 Гц и 360 Гц. Эти высокочастотные дисплеи, показанные на Display Week 2024, доказывают непрекращающееся развитие данной индустрии.

Для полноценного использования монитора с высокой частотой обновления потребуется мощный видеоадаптер, поддержка HDMI 2.1 или DisplayPort 2.1a и правильные кабели. Даже мощная RTX 4090 не способна выдавить всё по максимуму с Samsung Odyssey Neo G9. Так что, если бы монитор TCL CSOT 4K@1000 был в продаже уже в данный момент, многим пользователям не хватило бы производительности видеосистемы для его использования.