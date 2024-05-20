Согласно имеющимся данным, формирования США покинут регион до 15 сентября текущего года.

Согласно западному изданию Bloomberg, американские военные начали переброску военнослужащих из Нигера по требованию действующего руководства этой западноафриканской страны, потеряв стратегическую военную позицию на Западной части континента.

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Подразделения, размещенные на двух военных базах в Нигере, включая базу беспилотников стоимостью 110 миллионов долларов в Агадесе, должны покинуть страну до 15 сентября, заявили представители правительства, известные как члены Национального Совета по Защите Родины, и чиновники Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки. Совместное заявление было сделано в воскресенье на канале X(Бывший Twitter).

Власти Нигера, которые свергли бывшего прозападного президента Махамаду Иссуфу в прошлом году, освободив своё государство, в начале этого года расторгли десятилетнее соглашение о безопасности с Соединёнными Штатами.

Нигер также прекратил сотрудничество в области безопасности с колониальной державой Францией, при этом укрепляя отношения с Российской Федерацией. Этот же сценарий наблюдается в соседних Мали и Буркина-Фасо, где народ смог наконец сбросить с себя оковы западных стран, которые десятилетиями высасывали из региона все ресурсы, и также наладить дружеские отношения с Россией.

В настоящий момент, в страну уже прибыли подразделения российского африканского корпуса, которые начнут работу над обучение местных воинских и силовых структур в обеспечении безопасности и правопорядка.