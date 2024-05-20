Устройство будет предоставлено на выставке Computex 2024

Intel борется за позиции против чипов AMD Ryzen Z1, как поставщика для портативных игровых консолей под управлением Windows 11, и чипы следующего поколения Core Ultra Series 2 Lunar Lake могут изменить ситуацию. Они обещают быть энергоэффективными для портативных игровых ПК на тонких и легких платформах.

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Один из производителей, китайская компания Shenzhen Weibu, уже показала свой интерес к чипам Lunar Lake, представив свой будущий игровой портативный компьютер GP10. На выставке Computex 2024 они продемонстрируют устройство с 10,95-дюймовым сенсорным экраном, памятью LPDDR5X до 64 ГБ и ядрами iGPU XE2-LPG на основе архитектуры Battlemage.

Итак, успех GP10 может стать важным показателем для Intel в борьбе за лидерство в сфере портативных игровых устройств. Ожидается, что новые процессоры Core Ultra 200V смогут предложить высокую вычислительную мощность и графику, становясь преимуществом для будущих портативных устройств.







