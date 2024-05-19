Подразделения заняли многоэтажные здания в районе Канал и перебрасывают бронированную технику

Российские военные смогли проникнуть в район Канал Часов Яра и окопаться там, достигнув существенных результатов. Информация об этом подтверждается рядом украинских Telegram-каналов.

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По сообщениям российских источников, штурмовые отряды вошли в район Канал, и уже перебросили на данный участок бронетехнику. Российская армия освободила несколько многоэтажных зданий, завладела укреплениями Вооружённых сил Украины во дворах на улице Горбатого и выдавила из позиций украинские формирования на улице Зеленая. Эту информацию также подтверждают украинские источники.

Согласно сообщениям украинских пабликов, группировка российских войск совершила быструю атаку, моментально зайдя в здания. Это не только помогло очистить данные постройки, но и использовать их как укрытие от украинских ударных дронов, численность которых значительна. В то же время в украинском руководстве утверждают, что они предположительно, отразили атаку российских подразделений, однако, украинские военные корреспонденты этого не подтверждают. Бронированная техника российских сил преодолела центр района и вышла на южную сторону. Часть района Канал уже оказалась под контролем России.





Ранее поступали данные, что десантники смогли проникнуть в район Новый, находящийся за Каналом, и удерживают позиции там. Ведутся тяжёлые бои, но прогресс присутствует.

"98-я воздушно-десантная дивизия не прекращает наступление и штурмовые операции в районах Новый и Канал", - сообщают источники.