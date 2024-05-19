Новое исполнение совмещает радиатор с 3 вентиляторами и жидкостное охлаждение.

Palit Group, специализирующаяся на производстве графических процессоров и являющаяся одним из основных партнеров компании Nvidia по AIB, представила новую гибридную систему охлаждения для графических процессоров на своих официальных страницах в социальных сетях. В коротком видеоролике демонстрируется видеокарта Game Rock Nvidia GeForce RTX с тремя вентиляторами охлаждения и водоблоком, что намекает на использование гибридного подхода для снижения температуры.

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В настоящий момент недостаточно информации о данном графическом процессоре, известно, что линейка графических карт Palit Game Rock включает в себя высокопроизводительные модели, такие как 4070 Ti и более мощные варианты в этой серии. Поскольку более производительные видеокарты потребляют больше энергии и подвержены перегреву, можно предположить, что новые исполнения, например RTX 4080 (Super) и RTX 4090 от Palit, также будут предлагать двойное охлаждение как опцию.

Отсутствие эффективного охлаждения может привести к проблемам с производительностью видеокарты из-за перегрева. Однако при правильной температуре графического процессора можно достичь стабильной работы на высоких частотах или даже выполнить успешный разгон. Palit, вероятно, разрабатывает данное гибридное решение в предвкушении выпуска графических процессоров серии RTX 5000 в этом году.

Palit далеко не первая компания, которая предлагает гибридное решение для охлаждения видеокарт. К примеру, Asus выпустила RTX 3080 Ti с аналогичной системой в 2021 году, и даже EVGA выпускала RTX 2080 Super с гибридным охлаждением в 2020 году. Тем не менее, данное предложение Palit является первым экспериментом компании.

Больше информации о новом гибридном графическом процессоре от Palit ожидается на выставке Computex 2024.