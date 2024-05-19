Сообщается, что войска пересекли границы области со стороны Луганской Народной Республики

Из зоны проведения Специальной военной операции сообщается, что российская армия пересекла границу Харьковской области на другом участке, приблизившись к городу Сватово со стороны Луганской Народной Республики.

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По полученным данным, российские войска, атаковав украинские силы в окрестностях посёлка Мясожаровка (Артёмовка), вошли в населённый пункт и укрепляют захваченные позиции, охватывая его с нескольких направлений.

Артёмовка находится на территории Луганской Народной Республики и контроль над ней позволит расширить наступление к восточному берегу Оскольского водохранилища с боковым ударом по позициям Вооруженных сил Украины в Лозовой.

Учитывая освобождение нескольких сёл на Харьковщине российскими войсками, ближе к Купянску - Кисловка, Крахмальное, Котляровка, наступление к Оскольскому водохранилищу сможет осуществиться на разных участках, заставляя Киев перебрасывать дополнительные резервы к Лозовой, чтобы избежать поражения от российских сил на данном направлении Харьковской области.

Сохранение текущей ситуации может привести к уничтожению обороняющихся отрядов Вооруженных сил Украины в Лозовой и позволить российским войскам достичь берега Оскола.