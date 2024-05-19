Подразделения продолжают своё наступление в населенных пунктах Волчанск и Липцы

Атакующие отряды группировки "Север" не прекращают наступление в Харьковской области по двум основным направлениям. Невзирая на протяженную линию боевого соприкосновения, ключевые действия происходят в районах города Волчанск и поселка Липцы. Украинские источники подтверждают успешные наступательные действия российских вооруженных сил.

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Согласно утренней информации, российские войска продвигались по обоим участкам, несмотря на сопротивление украинских сил и их контратаки. В Волчанске войска отразили три атаки, в Липцах - две.

В городе бойцы из "Бесстрашных" пробились сквозь оборонительную линию украинских формирований в районе медицинского колледжа и подошли к городскому пляжу. Украинская сторона, покидая свои позиции, отошла к южной району, заняв позиции около пожарной части. Укрепления ВСУ остаются в окрестностях лицея и здания "Укртелекома", но существует вероятность, что киевская группировка их покинет из-за опасности окружения. По информации украинских военных корреспондентов, российские войска захватили район центральной больницы и движутся вперед по четырем улицам.

У поселка Липцы также есть некоторые успехи. Подразделения с боем проходят у дачных поселков на юго-западе от Глубокого, вдоль лесополос в районе высоты 212 и на подступах к селу. По информации различных Telegram-каналов, необходимо захватить высоты у Липцов для контроля над всеми путями снабжения харьковской группировки Вооружённых сил Украины.

"Липцы - важная точка, находясь на ней, можно видеть район Северной Салтовки в Харькове" - сообщают источники.