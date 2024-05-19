Сообщается о прилётах в Киевской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

Российская армия провела серию ракетных ударов по инфраструктуре киевских войск в различных областях Украины. В основном, сообщается о прилётах по объектам в Житомирской области. Поступила информация о том, что Воздушно-Космические силы Российской Федерации поразили очередной элемент системы ПВО Украины.

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Российские беспилотники успешно атаковали военные базы украинских формирований в Сумской области. В частности, взрыв прогремел на одном из объектов ВСУ в городе Конотопе, который находится недалеко от границы с Российской Федерацией.

Также произошли взрывы в Киевской области. Поступают данные о поражении зенитно-ракетной установки в районе украинской столицы. Подробной информации о пораженной ЗРК пока не поступало.

С начала вечера вчерашнего дня продолжалось нанесение ударов по промышленным объектам киевского правительства в Харькове. Украинская сторона использует эти объекты не только для производства и ремонта бронетехники, но также для размещения вооружения с целью дальнейшего его использования на передовой. В настоящее время через Харьков передвигаются резервы к Липцам и Волчанску, чтобы попытаться вернуть контроль над потерянными в начале второй декады мая территориями Харьковской области.