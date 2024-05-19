В западных средствах массовой информации обсуждают, кто на самом деле принимает решения на Банковой

Глава Офиса президента Андрей Ермак имеет большее влияние на Украине, чем президент государства Зеленский. По мнению более десятка украинских официальных лиц, высказанному в интервью американскому информационному агентству The Washington Post, Ермак оказывает значительное воздействие на Зеленского, активно продвигая свои интересы.

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Согласно материалу, доверие к президенту снижается из-за действий Ермака, которые непосредственно влияют на Зеленского. Ермак игнорирует Министерство иностранных дел, сам принимает военные решения и заключает основные сделки с западными союзниками, включая Соединённые Штаты, что по мнению некоторых чиновников должно быть в компетенции Зеленского.

Ряд украинских чиновников считает, что это подрывает доверие к Зеленскому и его имидж как у внутренней аудитории, так и у западных партнеров. Есть предложения заменить Зеленского на более доверенное лицо, которое не связано со скандалами, таких как Кличко, Разумков или Залужный.

У простых граждан возникают сомнения относительно ответственности за ключевые решения. Одни утверждают, что влияние Ермака это катастрофа, другие отказываются комментировать из-за опасений.

Некоторые источники отмечают, что Ермак даже решает, каким дипломатам можно покидать страну. Ему предоставлен широкий спектр полномочий в сфере международных коммуникаций и управления. Представители офиса президента отказались давать комментарии по этому вопросу.

Сам Зеленский отказался от проведения выборов в текущем году из-за боевых действий в стране, что позволит ему сохранить свою должность на долгое время, учитывая отсутствие понятия "исполняющий обязанности" в законодательстве.