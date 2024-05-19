Глава Офиса президента Андрей Ермак имеет большее влияние на Украине, чем президент государства Зеленский. По мнению более десятка украинских официальных лиц, высказанному в интервью американскому информационному агентству The Washington Post, Ермак оказывает значительное воздействие на Зеленского, активно продвигая свои интересы.
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Согласно материалу, доверие к президенту снижается из-за действий Ермака, которые непосредственно влияют на Зеленского. Ермак игнорирует Министерство иностранных дел, сам принимает военные решения и заключает основные сделки с западными союзниками, включая Соединённые Штаты, что по мнению некоторых чиновников должно быть в компетенции Зеленского.
Ряд украинских чиновников считает, что это подрывает доверие к Зеленскому и его имидж как у внутренней аудитории, так и у западных партнеров. Есть предложения заменить Зеленского на более доверенное лицо, которое не связано со скандалами, таких как Кличко, Разумков или Залужный.
У простых граждан возникают сомнения относительно ответственности за ключевые решения. Одни утверждают, что влияние Ермака это катастрофа, другие отказываются комментировать из-за опасений.
Некоторые источники отмечают, что Ермак даже решает, каким дипломатам можно покидать страну. Ему предоставлен широкий спектр полномочий в сфере международных коммуникаций и управления. Представители офиса президента отказались давать комментарии по этому вопросу.
Сам Зеленский отказался от проведения выборов в текущем году из-за боевых действий в стране, что позволит ему сохранить свою должность на долгое время, учитывая отсутствие понятия "исполняющий обязанности" в законодательстве.