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Zelikman
Илон Маск прибыл на остров Бали для обсуждения запуска интернет-сервиса Starlink
По мнению правительство Индонезии, компания миллиардера позволит гражданам использовать быстрый интернет в любой части страны.

  Илон Маск прибыл на Бали в воскресенье утром, чтобы обсудить запуск интернет-сервиса Starlink компанией SpaceX, который, как надеется правительство Индонезии, увеличит покрытие Интернетом и улучшит медицинские услуги в отдаленных районах огромного архипелага.

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  Министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан приветствовал прибытие Маска в аэропорт Бали и сказал, что они обсудят несколько важных вопросов сотрудничества, включая запуск Starlink. Доступ к Интернету в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии, где более 270 миллионов человек проживают в трех часовых поясах, позволит людям в отдаленных районах пользоваться таким же быстрым Интернетом, как и в городах, сказал министр.

  Маск, миллиардер, генеральный директор SpaceX и Tesla, запускает новый проект Starlink вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо в центре общественного здравоохранения в Денпасаре, столице Бали, в воскресенье днем. Подразделение спутникового интернета SpaceX уже получило разрешение на работу в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии. Министр связи и информации Буди Арье Сетиади заявил, что Starlink получила разрешение на предоставление интернет-услуг отдельным потребителям и одобрение терминала с очень малой апертурой.

#илон маск #интернет #starlink #индонезия
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