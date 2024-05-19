Сообщается, что данное устройство разработано специально для крупных компаний.

Компания Huawei разработала новый ПК Qingyun W515x, который является OEM-ПК, созданным для крупных предприятий. ПК выполнен в черном корпусе и тонком форм-факторе Micro-ATX, который поддерживает только низкопрофильные адаптеры PCIe. ПК имеет три различные варианта: 8 ГБ + 256 ГБ, 8 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ оперативной памяти и наакопителя. На ПК также есть слот NVMe M.2 PCIe для SSD.

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Процессор, используемый в ПК, - Kirin 9000C, новый восьмиядерный чип, разработанный Huawei. Процессор имеет тактовую частоту до 3,1 ГГц. Система охлаждения представляет собой низкопрофильное устройство, которое может поддерживать температуру процессора ниже 30°C при максимальной нагрузке. Уровень шума также очень низкий - 21,82 дБ.

Фронтальная панель имеет три порта USB Type-A 3.2 Gen 1, один порт Type-C, аудиоразъем и DVD-привод. На задней панели есть три аудиоразъема, порт VGA, порт HDMI, последовательный порт, четыре порта USB Type-A 3.2 Gen 1 и порт Ethernet. ПК оснащен тремя низкопрофильными слотами PCIe на материнской плате, но для подключения карт PCIe доступен только один слот PCIe x1.

Huawei не опубликовала подробной информации о процессоре Kirin 9000C, но считается, что он похож на Kirin 9000S, в котором используется технология SMIC 5 нм. Ожидается, что Kirin 9000C будет менее мощным, чем Kirin 9000, который основан на более продвинутом технологическом процессе TSMC N5.

Компания Huawei традиционно держит спецификации своих процессоров в секрете, особенно когда речь заходит о чипах, недоступных на Западе.