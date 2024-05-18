Ранее власти Франции уже направили в регион свои вооруженные силы

Согласно полученным данным из Франции, лидер страны Макрон объявил военное положение в Новой Каледонии. Стоит напомнить, что всего несколько дней назад Макрон объявил чрезвычайное положение на данной территории в ответ на массовые протесты коренного населения, известного как канаки.

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Их протесты были вызваны решением французского правительства разрешить некоренным жителям, включая французских поселенцев, которые живут на островах более десяти лет, голосовать и принимать участие на выборах.

В ответ на протесты Франция направила в Новую Каледонию около 2000 военнослужащих и полицейских сил специального назначения. Началось применение силы, и столкновения между протестующими и французскими властями продолжаются. Аэропорт Нумеа был закрыт, и австралийские СМИ сообщают, что несколько сотен граждан Австралии не могут покинуть острова.

Большинство лидеров коренных народов призывают к получению Новой Каледонией независимости от Франции. В Париже поступают сообщения о том, что французские власти занимают жесткую позицию в отношении протестов и полны решимости сохранить контроль над территорией.

Стоит отметить, что ранее в этом году инициативная группа подала петицию в Международный олимпийский комитет с просьбой исключить сборную Франции из Олимпийских игр в Париже из-за военного вмешательства Франции в Новую Каледонию. МОК еще не прокомментировал этот вопрос.