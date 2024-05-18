Сырский спешно перебрасывает в данный район дополнительные силы из Харькова

Как сообщает источник из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Ермак потребовал от главнокомандующего Александра Сырского, чтобы он удержал город Волчанск любыми средствами и методами. Администрация Зеленского не может позволить себе потерять относительно крупный населённый пункт на данном направлении, так как это может негативно отразиться на международном треке страны.

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Согласно информации от инсайдера, в окрестности Волчанска спешно перебрасываются дополнительные резервы и тяжелую бронетехнику. В основном, Киев перебрасывает контингент, базировавшийся в самом Харькове, которые должны были оборонять непосредственно сам региональный центр.

Ранее украинские официальные лица заявляли, что в целом ситуация на Харьковском направлении находится под полным контролем, и Киеву было известно о скором наступлении российских войск. Сырский до последнего отказывался отправлять в данный район резервы с других направлений. Однако, учитывая последние указания и шаги Банковой, обстановка для украинских формирований не столь радужная.

Российские подразделения продолжают своё наступление в окрестностях Харькова, постепенно выдавливая Вооруженные силы Украины из различных посёлков. На Западе также не оставили без внимания данные обстоятельства на поле боя и всё чаще говорят о необходимости переговоров.