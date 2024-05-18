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Zelikman
Инсайдер: Ермак потребовал удерживать Волчанск любой ценой
Сырский спешно перебрасывает в данный район дополнительные силы из Харькова

  Как сообщает источник из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Ермак потребовал от главнокомандующего Александра Сырского, чтобы он удержал город Волчанск любыми средствами и методами. Администрация Зеленского не может позволить себе потерять относительно крупный населённый пункт на данном направлении, так как это может негативно отразиться на международном треке страны.

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  Согласно информации от инсайдера, в окрестности Волчанска спешно перебрасываются дополнительные резервы и тяжелую бронетехнику. В основном, Киев перебрасывает контингент, базировавшийся в самом Харькове, которые должны были оборонять непосредственно сам региональный центр.

  Ранее украинские официальные лица заявляли, что в целом ситуация на Харьковском направлении находится под полным контролем, и Киеву было известно о скором наступлении российских войск. Сырский до последнего отказывался отправлять в данный район резервы с других направлений. Однако, учитывая последние указания и шаги Банковой, обстановка для украинских формирований не столь радужная.

  Российские подразделения продолжают своё наступление в окрестностях Харькова, постепенно выдавливая Вооруженные силы Украины из различных посёлков. На Западе также не оставили без внимания данные обстоятельства на поле боя и всё чаще говорят о необходимости переговоров. 

#сво #всу #армия #бои #наступление #харьковская область #волчанск
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В описании вес 5,5 кг. За 8300р. - вполне бюджетный, по сегодняшним меркам. А судя по размерам - он не серверная стойка. У меня был thermaltake the tower 900. Вполне домашний. О чём ты?
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21:53
sudo su не слышали?
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
ev_ruso
21:51
похоже это троллинг высшего уровня, но только народ не понял и минусов наставил... если он это реально будет делать, мы заметим новые нотки идиотизма
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
ev_ruso
21:49
точно не из пальца, он наверное уже нашел более богатый источник, кал отборный....
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Oleg Tereshkin
21:48
Согласен,а чё надизали ущербные ,в 9 поколении условный 9600 х будет на равных в играх а в софте быстрее ,поэтому и снижают ,вот 9 и жду 😉 ну или чё там интель выкатить
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ev_ruso
21:47
да при известной сноровке все эти закрывашки отрываются на ура, как можно закрыть то к чему можно получить файловый доступ))))
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
ev_ruso
21:45
проще всего при своей глупости обвинять в ней других... может задать себе вопрос что еще можно освоить чтобы лучше это понимать?
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
ev_ruso
21:43
винда тебе в помощь накатывай ее....
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
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