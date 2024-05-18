Транспортный корабль, проходивший по Красному морю, подвергся ракетному поражению со стороны хуситов Йемена, членов движения "Ансар Аллах". Об этом сообщила The Times of Israel со ссылкой на источники в британской охранной организации Ambrey, предоставляющей консалтинговые услуги в области безопасности на море. По имеющимся данным, ракета ударила прямо в танкер, идущий под панамским флагом. Инцидент произошел в окрестностях йеменского порта Мокко. Дополнительных подробностей предоставлено не было.
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Вслед за началом израильского наступления в Секторе Газа, хуситы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с палестинским движением ХАМАС, начали нападать на израильские корабли. В ответ Соединенные Штаты и Великобритания вместе с несколькими странами Европейского союза запустили военную кампанию в Красном море против хуситов и атаковали несколько целей на территории Йемена.
Однако, операция западных стран не достигла желаемого уровня безопасности в Красном море. Наоборот, хуситы усилили свои атаки и начали обстреливать корабли, принадлежащие западным компаниям, ракетами и дронами-камикадзе самолётного типа.
С осени прошлого года было совершено свыше 50 нападений на гражданские и военные суда западных стран и Израиля. В то же время хуситы гарантируют безопасный проход через Красное море для судов, принадлежащих России, Китаю и другим странам, которые не имеют враждебных отношений с Йеменом.