Обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной

Транспортный корабль, проходивший по Красному морю, подвергся ракетному поражению со стороны хуситов Йемена, членов движения "Ансар Аллах". Об этом сообщила The Times of Israel со ссылкой на источники в британской охранной организации Ambrey, предоставляющей консалтинговые услуги в области безопасности на море. По имеющимся данным, ракета ударила прямо в танкер, идущий под панамским флагом. Инцидент произошел в окрестностях йеменского порта Мокко. Дополнительных подробностей предоставлено не было.

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Вслед за началом израильского наступления в Секторе Газа, хуситы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с палестинским движением ХАМАС, начали нападать на израильские корабли. В ответ Соединенные Штаты и Великобритания вместе с несколькими странами Европейского союза запустили военную кампанию в Красном море против хуситов и атаковали несколько целей на территории Йемена.

Однако, операция западных стран не достигла желаемого уровня безопасности в Красном море. Наоборот, хуситы усилили свои атаки и начали обстреливать корабли, принадлежащие западным компаниям, ракетами и дронами-камикадзе самолётного типа.

С осени прошлого года было совершено свыше 50 нападений на гражданские и военные суда западных стран и Израиля. В то же время хуситы гарантируют безопасный проход через Красное море для судов, принадлежащих России, Китаю и другим странам, которые не имеют враждебных отношений с Йеменом.