Несмотря на достаточно старый камень, эксперт Splave сумел добиться успеха, разогнав оперативную память DDR4 до 3913 МГц

Intel Core i9-11900K, возможно, больше не является флагманским процессором, но он остается популярным выбором для экстремального разгона. В недавнем тестировании пользователь по имени Splave обновил рекорд для PyPrime 32B, используя Core i9-11900K и превзойдя результаты корейского оверклокера safedisk.

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PyPrime 32B - это бенчмарк, используемый для измерения производительности памяти с помощью базы кода Python с открытым исходным кодом. Тест масштабируемый и зависит от скорости процессора и памяти. Однако, последнее значение важнее, и Splave смог побить имевшийся рекорд, несмотря на использование более старого чипа и более низкой тактовой частоты.

Платформа Rocket Lake от Intel представила новый подход к синхронизации памяти в режимах Gear 1 и Gear 2. Gear 1 использует DDR4, в то время как Gear 2 использует DDR5. В тесте Splave использовалась память DDR4-3913, которая превышает максимально поддерживаемую скорость DDR4-3200 в Gear 1. В качестве оперативной памяти Samsung используется B-матрица G.Skill Trident Z DDR4-3466 C16, которая имеет строгие настройки синхронизации 12-11-11-18 на 1т. Для сравнения, safedisk имел DDR5-9305 с настройками синхронизации 32-47-42-34 2T. Задержка памяти Splave составила 6,133 нс, что на 11% ниже, чем у safedisk 6,878 нс.

Для дальнейшего повышения производительности Splave также воспользовался настройкой контроллера памяти и выбрал Windows 7, которая представляет собой легкую и стабильную операционную систему, не требующую частых обновлений и исправлений безопасности. Это позволило превзойти safedisk в PyPrime 32B на 285 мс.

В заключение отметим, что Intel Core i9-11900K остается популярным выбором для экстремального разгона, и новый мировой рекорд, установленный Splave в PyPrime 32B, является свидетельством его производительности. Платформа Rocket Lake внедрила новый подход к синхронизации памяти, а использование памяти DDR4-3913 и настройка контроллера памяти помогли достичь нового рекорда.