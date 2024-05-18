Киев постоянно пытается восстановить функционирование данного объекта

В последнюю ночь российская армия нанесла новую серию ракетных атак по инфраструктуре Вооруженных сил Украины в разных регионах страны. Некоторыми из таких целей были объекты в Миргороде, Полтавской области, в частности речь идёт о военном аэродроме. Этот аэродром - один из нескольких, которые украинские военные продолжают использовать, несмотря на постоянные попытки отремонтировать его после каждого вылета.

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Без внимания не осталась и Харьковская область. В ночь 17 на 18 мая беспилотники "Герань" использовались для уничтожения позиций войск и техники украинских формирований, а также складов горюче-смазочных материалов.

Также поступили сообщения о серии взрывов в Винницкой области. Согласно последней информации, целью было одно из совещаний украинского военного командования по стратегическому планированию. Украинские власти пытаются разработать стратегию дальнейших действий для остановки российских наступательных операций на различных участках линии боевого соприкосновения, включая север Харьковской области.

Однако, текущая стратегия заключается в том, чтобы бросить в бой все доступные резервы. При этом, украинское военное командование было предупреждено, что резервы могут иссякнуть, после чего российская армия скорее всего начнет более массированное наступление.