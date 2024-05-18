Вероятно, китайская платформа хочет составить конкуренцию сервису YouTube от Google

Невзирая на юридическое давление со стороны различных стран Запада, TikTok продолжает расширять свои бизнес-возможности за счет новых функций, ориентированных на пользователей. Как отметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра и позже подтвердил TechCrunch, китайская социальная сеть экспериментирует с возможностью разрешить пользователям загружать видео продолжительностью до 60 минут.

реклама

Изначально TikTok разрешал пользователям загружать видео продолжительностью до 15 секунд. Этот лимит постепенно увеличивался, что делало платформу более привлекательной для создателей контента и стримеров, в первую очередь активных в старых, более многофункциональных сетях, таких как YouTube.

Что касается длинных видеороликов и прямой трансляции, YouTube по-прежнему лидирует и, вероятно, останется таковым в обозримом будущем. Непроверенные аккаунты могут загружать видео продолжительностью до 15 минут, в то время как проверенные аккаунты работают в гораздо более расширенном режиме, с максимальным размером файла 256 ГБ или 12 часами, "в зависимости от того, что меньше". Ограничение в 60 минут может дать TikTok шанс составить конкуренцию YouTube, который принадлежит Google.

Создатели контента неоднократно просили ByteDance увеличить максимальную длину видео, чтобы позволить им использовать платформу для обмена более широким спектром контента, включая кулинарные демонстрации, руководства по красоте, образовательные уроки и многое другое.

Возможность загрузки более длинных видеороликов также может открыть новые возможности для TikTok в эпоху после выхода телевидения, поскольку медиакомпании и сети начинают делать эпизоды своих сериалов доступными на платформе. Студии уже использовали TikTok для продвижения телешоу, но им приходится разбивать рекламные эпизоды на несколько частей, что затрудняет их просмотр зрителями.

TikTok пока не предоставил никаких существенных подробностей о доступности опции 60-минутной загрузки. Компаниям, возможно, сначала потребуется решить свои сложные юридические вопросы, поскольку власти теперь готовы закрыть приложение в США, а Европа также рассматривает возможность введения потенциального запрета.