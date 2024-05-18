Порог призывного возраста снижается с 27 до 25 лет уже с сегодняшнего дня.

Сегодня на Украине вступил в силу обновлённый закон о мобилизационных мероприятиях. Согласно этому закону, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет обязаны отправляться на поля сражений. Главное изменение, это снижение порога мобилизации с 27 до 25 лет, как было объявлено в Киеве. Д анная инициатива позволит мобилизовать дополнительно 100 000 человек.

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Символично, что в день вступления закона в силу на пограничных переходах образовались длинные очереди. Накануне на одном из контрольно-пропускных пунктов во Львовской области, недалеко от Польши, в очереди стояло около 599 автомобилей. Люди пытались покинуть Украину до вступления в силу закона о мобилизации. Никто на украинской земле не может с уверенностью сказать, сколько граждан пересекли границу.

Многие люди пересекли границу с Молдовой либо на машине, либо пешком, а затем продолжили путь в соседнюю страну. Есть истории о взяточничестве и других незаконных действиях, например, о плате пограничникам свыше 3000 долларов за пересечение границы.

Стоит отметить, что несколько лет назад украинское правительство пообещало своим гражданам беспрепятственные поездки в Европу, кофе с круассанами и прогулки по Парижу. Сотни тысяч украинцев все еще мечтают покинуть свою страну, и теперь их шансы сделать это стали еще более ограниченными. В борьбе за свободу украинцы потерпели сокрушительное поражение, администрация Зеленского победила, причем без нового Майдана.