Партнёрам компании придётся использовать самые эффективные решения для охлаждения данного процессора.

Falcon Shores - это многоядерный процессор, который будет оснащен ядрами x86 и Xe для вычислений общего назначения и высокопроизводительных вычислений соответственно. Intel заявила, что процессор будет предлагать в пять раз более высокую производительность на ватт и в пять раз больше памяти и пропускной способности по сравнению с предыдущими продуктами года. Он также будет иметь упрощенную модель программирования. Ожидается, что процессор обеспечит непревзойденную производительность при высоких рабочих нагрузках, но для этого потребуется экстремальное энергопотребление - до 1500 Вт.

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Однако, точные ожидаемые показатели производительности Falcon Shores пока не разглашаются. Для питания процессора Intel, возможно, потребуется использовать проприетарные модули или разработать новую спецификацию для OAM (Open Accelerator Management). Текущая спецификация OAM 2.0, которая включает в себя новый интерфейс подключения с высокой мощностью, может поддерживать только до 1000 Вт. Даже Nvidia B200, который является самым мощным графическим процессором, доступным на данный момент, потребляет всего до 1200 Вт.

Ожидается, что процессор Intel Falcon Shores будет выпущен в 2025 году, и вполне вероятно, что компания столкнется с некоторыми трудностями при выводе его на рынок. Экстремальное энергопотребление процессора потребует передовых технологий охлаждения, и некоторым партнерам Intel может потребоваться использовать жидкостное охлаждение или иммерсионное охлаждение для решения проблем с выделением тепла.

Несмотря на эти нюансы, Intel с оптимизмом смотрит на успех Falcon Shores. Компания считает, что процессор изменит правила игры в мире искусственного интеллекта и HPC, и вкладывает значительные средства в его разработку. Однако, Intel также с осторожностью относится к успеху продукта, поскольку ожидания от него очень высоки.