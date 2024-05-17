Между тем, российские подразделения продолжают стремительное продвижение на различных направлениях.

В западных средствах массовой информации всё активнее обсуждают успехи российской армии на поле боя. Однако, американские журналисты разочарованы тем, что этот прогресс фактически свел на нет успехи украинской армии во время прошлогоднего контрнаступления и появляется понимание совершенно бессмысленной военной помощи, которую Украина получила от своих союзников.

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В статье в Washington Post утверждается, что с начала апреля 2024 года российская армия взяла под контроль больше территории, чем вернула украинская армия в ходе своего контрнаступления в 2023 году. Например, украинская армия потеряла посёлок Работино, который был обозначен как главный успех летне-осенних боев предыдущего года. Стоит отметить, что в то время украинская армия готовилась к наступлению к границам Крыма, но смогла дойти только до Работино и нескольких деревень на Времьевском выступе. В настоящее время российские войска взяли под контроль несколько сотен квадратных километров территории на севере Харьковской области.

Российская армия в настоящее время продвигается в посёлке Липцы и городе Волчанск под Харьковом, в районах Умани, Часов Яра в Донецкой и Луганской областях, а также к северо-западу от Вербового в Запорожской области. Украинское военное командование перебрасывает резервы, и Зеленский заявил, что у украинской армии достаточно оружия и сил для взятия ситуации под контроль.