Согласно последним данным, GTA 6 выйдет осенью 2025 года.

Долгожданная видеоигра десятилетия выйдет в следующем году, и теперь у нас есть более конкретная дата выхода, которой мы с нетерпением ждем. В своем последнем отчете о доходах Take-Two объявила, что ранее ожидавшаяся дата выхода Grand Theft Auto VI, которая была "где-то в 2025 году", перенесена на осень следующего года. Некоторые прогнозировали более раннюю дату релиза, предполагая, что задержка могла отодвинуть его на вторую половину года.

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Пользователи уже видели несколько ранних тизеров того, что Rockstar приготовила для игроков. В сентябре 2022 года хакер слил более 90 видеороликов и скриншотов контента ранней разработки игры. Rockstar планировали показать свой первый трейлер в декабре 2023 года, но кто-то опередил их на один день. Трейлер набрал более 90 миллионов просмотров на YouTube за первые 24 часа и с тех пор вырос почти до 191 миллиона просмотров. Несмотря на утечки, шумиха вокруг игры оставалась сильной. Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник ранее заявлял, что команда разработчиков сосредоточена на совершенстве, а не на стремлении выпустить игру как можно быстрее.

Первый официальный трейлер игры произвел неизгладимое впечатление на всех, кто ее смотрел. Действие игры происходит в Вайс-Сити, вдохновленном Майами. Графика игры очень реалистична. Это, возможно, одна из самых реалистичных игр-симуляторов, когда-либо созданных.